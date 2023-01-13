Губернатор Самарской области доставил на родную землю раненного бойца

Самарского бойца перевели в госпиталь на родной земле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров помог раненному бойцу перебраться в регион. Военнослужащий проходил лечение в больнице Донецка.

Глава региона вернулся в губернию после нескольких дней работы в Ростовской области и зоне СВО. Дмитрий Азаров проверил условия пребывания военных, проведал раненных в госпитале и организовал телемост бойцов с их родными. С главой Самарской области связался раненный боец и попросил оказать помощь с переводом в самарский госпиталь. Уже сегодня, в пятницу, Дмитрий Азаров лично доставил мужчину на родную землю.

- Спасибо огромное. Вообще не ждал такой помощи. Самара – родной город, восстанавливаться будет легче после ранений. Жизнь продолжается», – отметил военнослужащий.

Также глава региона перед отъездом из зоны СВО встретился с бойцами 2-й гвардейской общевойсковой Армии и военными Александрийской бригады. Напомним, в прошлый раз губернатор был в расположении более 2 недель назад. Дмитрий Азаров передал бойцам теплые вещи и специальные средства.

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