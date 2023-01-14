Омбудсмен Ольга Гальцова навестила самарских бойцов, раненных в Макеевке

В ходе визита защитники Отечества задали ряд вопросов и получили подарки. Фото: Ольга Гальцова

В пятницу, 13 января 2023 года, Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова навестила бойцов, раненных при обстреле в Макеевке. Поездка состоялась в госпиталь Минобороны в Самаре.

– Лечением, питанием, отношением в госпитале все довольны. Медицинский персонал относится к каждому внимательно и очень тепло. В госпитале царит новогоднее настроение, а обстановка очень близка к домашней. В отделении стоит елка, палаты украшены, на тумбочках у бойцов – горячие пироги, – рассказала Ольга Гальцова.

В ходе визита военнослужащие задали омбудсмену ряд вопросов, в том числе – по поводу отпуска для реабилитации и выплат. С каждым из них будет проведена индивидуальная работа. Участие во встрече также приняли бойцы из других регионов. Каждый получил подарки – продуктовые наборы.

По данным омбудсмена, руководство госпиталя разрешило родным и близким военнослужащих навещать их. Встречи были организованы. Ольга Гальцова уверена, что такое решение позволит бойцам быстрее пойти на поправку.

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