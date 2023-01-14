В Самарской области женщина ограбила экс-возлюбленного во время ссоры

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сергиевском районе местный житель пострадал от рук бывшей сожительницы. Экс-возлюбленная ограбила мужчину во время конфликта. Подробности этой истории сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Все произошло во время совместной вечеринки. Пострадавший отдыхал в компании экс-сожительницы, внезапно экс-влюбленные начали ссориться. Поймав момент, женщина вытащила из куртки мужчины 1,5 тысячи рублей.

Задержать 40-летнюю подозреваемую удалось быстро. Она во всем созналась и призналась, что потратила деньги на собственные нужды. В отношении задержанной возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Ей грозит до четырех лет лишения свободы.

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