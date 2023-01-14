Самарцы направили жителям ЛНР 6,5 тонн гуманитарной помощи

Жители республики получат крупы, консервы и другие нужные продукты. Фото: пресс-служба ЗАО "Нефтефлот"

В среду, 11 января 2023 года, из Самары в ЛНР направилась новая партия гуманитарного груза. Посылки жителям Луганска собрали сотрудники предприятий, входящих в Поволжскую ассоциацию судоходных и судоремонтных предприятий (ПАССП). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

– Ассоциация с весны оказывает помощь жителям и бойцам армии ДНР и ЛНР. Мы своих не бросаем в любых ситуациях. По инициативе жителей округа и депутата Александра Хинштейна отправили новый конвой, – поделился руководитель ассоциации ПАССП Родион Светличнов.

В ЛНР было направлено 600 продуктовых наборов общим весом 6,5 тонн. В состав груза вошли продукты питания: крупы, сгущенное молоко, консервы, кофе, чай.

После того, как машины с помощью приедут в ЛНР, волонтеры адресно доставят посылки жителям республики.

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