Герой Советского Союза, летчик, полковник запаса: самарские семьи военнослужащих пообщаются с монахом Киприаном

Встречи с иноком пройдут в Самаре и Тольятти. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В субботу, 14 января 2023 года, в Самарскую область прибудет монах Киприан. Инок проведет в регионе встречи с семьями военнослужащих. Об этом сообщила председатель женского совета 2-й гвардейской общевойсковой армии Екатерина Колотовкина.

– Я познакомилась с ним в Москве, когда он приезжал на сбор Комитета семей воинов Отечества. Его речь меня поразила. Монах Киприан проведет в Самарской области три дня, – отметила Екатерина Колотовкина.

Монах Киприан – он же Валерий Бурков – знаком многим. Будучи сыном военного летчика, он стал авиационном военным штурманом, полковником запаса. Принимал участие в боевых действиях в Афганистане. Указом президента СССР Михаила Горбачева в 1991 году полковнику Буркову было присвоено звание Героя Советского Союза.

В 2016 году Валерий Бурков принял монашество с именем Киаприан. Как позднее признавался сам инок: «Бог всю жизнь стучал в мою дверь, но я не слышал».

Монах Киприан проведет встречи с семьями военнослужащих в Самаре и Тольятти. В Автограде встреча пройдет 14 января в Поволжской академии образования и искусств на ул. Юбилейная, 4а. Начало – в 16:00. Жители Самары смогут пообщаться с иноком 15 января в Окружном Доме Офицеров на ул. Шостаковича, 7. Начало – в 17:00.

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