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НовостиОбщество14 января 2023 9:05

В Самарской области 186 человек заболели коронавирусом 14 января 2023 года

Об этом сообщили в региональном оперштабе
Валентина ПОЛИКАРПОВА
К сожалению, один человек не справился с болезнью.

К сожалению, один человек не справился с болезнью.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области еще несколько человек заболели коронавирусом за прошедшие сутки. По данным на субботу, 14 января 2023 года, заболевание подхватили 186 человек. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

29 пациентов пришлось госпитализировать. К сожалению, за прошедшие сутки скончался 1 человек. При этом 101 жителю Самарской области удалось вылечиться от коронавируса.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 493 423 случая COVID-19. 483 753 человека полностью победили болезнь, 8 200 скончались.

Если рассматривать статистику по России, то за прошедшие сутки диагноз подтвердился у 5 102 человек, 813 были госпитализировали. 3 887 жителей страны вылечились, 46 не справились с болезнью.

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