Оторванное колесо улетело в Volkswagen: «Гранта» устроила массовое ДТП на трассе под Самарой

Машины столкнулись на автодороге «Усть-Кинельский-Новый Сарбай-Урал-Муханово». Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром в пятницу, 13 января 2023 года, в Самарской области произошло массовое ДТП с тремя автомобилями. Машины столкнулись в Кинельском районе, пострадал один человек.

Как сообщает ГУ МВД по региону, все случилось на трассе «Усть-Кинельский-Новый Сарбай-Урал-Муханово» в Кинельском районе в 7:15. 65-летний водитель «Лада Гранта» ехал стороны Усть-Кинельского в направлении села Новый Сарбай. В какой-то момент он выехал на встречку, где столкнулся с Suzuki Grand Vitara, за рулем которого был 72-летний мужчина. Однако на этом авария не закончилась.

Из-за столкновения левое переднее колесо иномарки отлетело в проезжавший мимо Volkswagen Passat под управлением 45-летнего водителя. В результате ДТП пострадал один человек.

– Водитель «Лада Гранта» был госпитализирован в медицинское учреждение, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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