Активисты исторического центра Самары получат премию «Старый новый город»

Торжественная церемония вручения пройдет в музее им. Алабина. Фото: Яндекс. Карты

В 2023 году в Самаре впервые состоится премия «Старый новый город». Почетную награду получат предприниматели и активисты исторического центра областной столицы. Об этом сообщили в музее им. Алабина.

– Мы хотим зафиксировать вклад, который делают простые жители и предприниматели для сохранения архитектурного наследия старой Самары и поддержания исторической идентичности нашего города. Вопрос заключается именно в бережном отношении к тому, что тебя окружает, – отметил директор музея им. Алабина Андрей Кочетков.

Премия будет вручаться по следующим номинациям: «Добрая реновация», «История в деталях», «Фокус внимания». Торжественная церемония пройдет в музее им. Алабина в четверг, 19 января. Мероприятие будет сопровождаться выступлением творческих коллективов, также состоится интерактивная выставка ретро-фотографий. Начало: в 19:00.

В дальнейшем премию планируется сделать ежегодной.

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