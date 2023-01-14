Жители сообщили о большом количестве самолетов в небе над Самарой

О самолетах в небе над городом стало известно 14 января. Фото: Ольга НОВИКОВА

В субботу, 14 января 2023 года, жителей областной столицы удивило большое количество белых полос в небе над Самарой. Следы от самолетов появлялись регулярно, что вызвало немалый интерес у самарцев.

Очевидцы в социальных сетях сообщали, что количество техники в небе оказалось немалым. Жители интересовались причинами происходящего, выдвигая самые разные предположения.

На деле ситуация оказалась вполне обыденной. По данным сервиса Flightradar, количество самолетов в небе над Самарой и областью действительно было большим. Однако все они – пассажирские, а рейсы – запланированные.

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