В Тольятти 18-летний парень нанял машину-манипулятор, чтобы украсть дизельный компрессор

Преступление было совершено накануне Нового года на одном из предприятий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

18-летний житель Тольятти решился ограбить предприятие накануне Нового года. Он разработал целую схему, в которую вовлек еще одного мужчину, который не подозревал о преступлении. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Эта история произошла 29 декабря 2022 года в Автозаводском районе. В полицию обратился 49-летний житель Тольятти. Мужчина сообщил, что вечером неизвестные украли дизельный компрессор с местного предприятия.

Найти злоумышленников удалось быстро. Сотрудники ГИБДД заметили на шоссе автомобиль-манипулятор, который вез компрессор. Его сопровождала «Лада Гранта». Оба водителя были задержаны. Во время допроса выяснилось, что зачинщиком является 18-летний безработный тольяттинец, ранее судимый за аналогичное преступление и похищение автомобиля.

– Он во всем сознался и сообщил, что планировал продать похищенное имущество. Для перевозки подозреваемый арендовал манипулятор. Водителя при этом ввел в заблуждение: сказал, что компрессор принадлежит ему, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Компрессор вернули хозяину.

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