Стала известна география распространения коронавируса в Самарской области 14 января 2023 года

Наибольшее количество случаев заболевания традиционно зафиксировали в Самаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна география распространения коронавируса в Самарской области. За прошедшие сутки болезнь подхватили 186 человек, большинство из них – жители Самары. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В областной столице COVID-19 заболели 74 человека, в Тольятти 52. Еще 10 случаев было зафиксировано в Безенчукском районе и 9 – в Сызрани. В Новокуйбышевске ковид обнаружили у 6 человек, в Нефтегорском районе у 4.

В Чапаевске, а также Кошкинском, Исаклинском и Сызранском районах коронавирус подхватили по трое жителей. По два случая заболевания было зафиксировано в Отрадном, Похвистнево, Большеглушицком, Борском, Похвистневском и Хворостянском районах. По одному – в Октябрьске, Алексеевском, Богатовском, Елховском, Камышлинском, Ставропольском и Челно-Вершинском районах.

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