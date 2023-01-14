Один человек погиб при пожаре в частном доме на ул. Вавиловой в Тольятти

Борьба с возгоранием заняла больше часа.

Текущие выходные в Самарской области не обошлись без ЧП. Вечером в субботу, 14 января 2023 года, в Тольятти вспыхнул частный дом. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы. Они также поделились кадрами пожара.

На опубликованном видео видно, что от здания идет густой черный дом. Огонь полностью охватил постройку, пламя оказалось большим.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, ЧП произошло в 15:25 в Центральном районе. На улице Вавиловой, 19, загорелся одноэтажный частный дом. Огонь охватил участок площадью 96 квадратных метров.

– На месте происшествия работали 7 звеньев ГДЗС, использовались 4 ствола "Б". Пожар тушили 31 человек. Ликвидировать возгорание удалось в 16:20, – рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

К сожалению, ЧП не обошлось без погибших и пострадавших. Пожар унес жизнь 44-летней женщины, 68-летний мужчина пострадал.

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