В Самаре мужчина украл горный велосипед из сервиса по ремонту

После кражи самарец пытался сдать транспорт в ломбард, но после неудачи бросил в подъезде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре владелец горного велосипеда едва не остался без транспортного средства. Мужчина купил его для работы в службе доставке еды. Для удобства он решил оборудовать транспорт электродвигателем и отнес его в ремонт. Однако вскоре велосипед исчез.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, происшествие случилось в мастерской на улице Пролетарской. Мужчина принес велосипед, а спустя неделю работники сервиса сообщили ему о краже. Пострадавший обратился в полицию. Ущерб, по его словам, составил 19 тысяч рублей.

Отыскать вора удалось по камерам видеонаблюдения. Подозрения пали на 23-летнего самарца, ранее неоднократно судимого за кражи. После задержания он рассказал, что решил украсть велосипед, когда зашел в сервис. Попросил друга помочь ему, но тот отказался. Подозреваемый планировал сдать транспорт в ломбард, но у него ничего не вышло, и он бросил его в подъезде.

В отношении самарца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». В ближайшее время он вновь предстанет перед судом. Велосипед вернули хозяину.

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