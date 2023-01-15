В Самарской области полиция просит помощи в розыске 15-летней девочки в розовой шапочке

Полиция объявила девочку в розыск. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области полиция просит помощи в розыске 15-летней девочки в розовой шапке. Ориентировку с фото и приметами пропавшего подростка распространило ГУ МВД по Самарской области.

Как сообщили правоохранители, 15-летняя Валерия Ш. ушла из дома на улице Дзержинского в Новокуйбышевске 13 января в 17.30 и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

- Сейчас полицейские проверяют места, где может находиться девочка, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области. - Инспекторы работают с ее семьей, полицейские опрашивают знакомых

Ориентировку с приметами Валерии распространили среди личного состава полиции, в поисках помогают и волонтеры «ЛизаАлерт». Валерии 15 лет, ее рост 155 см, она среднего телосложения. У девочки темные волосы до плеч и карие глаза. В день исчезновения она была одета в синие джинсы, темно-синюю куртку, розовую шапку и розовые же варежки и черные сапоги. - Всех, кто видел пропавшую девочку или располагает какой-либо информацией об ее местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ОМВД России по г. Новокуйбышевску 8 (846) 356-67-81, либо 102, - просят правоохранители. - Конфиденциальность гарантируется!