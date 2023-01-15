Полиция ищет похищеный у ребенка телефон. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Сызрани вор-негодяй обокрал ребенка на детской площадке. Теперь он понесет заслуженное наказание. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Все произошло в Сызрани. Местная жительница пожаловалась полиции, что у ее несовершеннолетнего сына похищен сотовый телефон. Как выяснилось, мальчик хватился пропажи во время игры на детской площадке.

Полицейские сразу же проверили ломбарды, предположив, что злоумышленник попытается сбыть краденое. И оказались правы – один из местных жителей сдал в ломбард аналогичный телефон, предъявив водительское удостоверение на свое имя.

Выяснилось, что мобильник похитил 27-летний местный житель, который ранее не попадал в поле зрения правоохранителей. Мужчина увидел лежащий на бордюре детской площадки телефон и решил присвоить аппарат себе. Чтобы телефон не нашли, он достал и выкинул сим-карту, а аппарат на следующий же день сдал в ломбард за 4 тысячи рублей.

На злоумышленника возбудили уголовное дело за кражу. Розыск похищенного телефона продолжается.