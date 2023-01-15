Неопытный водитель опрокинул иномарку в кювет. Фото: ГУ МВД по Самарскаой области

18-летний водитель опрокинул иномарку в кювет на трассе в Самарской области. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

18-летий молодой человек получил водительские права совсем недавно – 3 декабря 2022 года. Однако это не помешало ему отправиться в дальнюю дорогу за рулем иномарки. Днем 14 января 2023 года парень сел в «Volkswagen Polo», взял с собой друга-ровесника и поехал из Димитровграда в Тольятти.

- На 19,3 километре автодороги «Димитровград-Узюково-Тольятти» водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, - рассказали правоохранители. – Он не справился с рулевым управлением, в результате чего съехал в кювет и опрокинулся.

К счастью, обошлось без жертв. И водитель и его пассажир отделались незначительными телесными повреждениями. Врачи оказали им необходимую помощь и отпустили домой.

- За полтора месяца водительского стажа молодой человек 22 раза привлекался к административной ответственности за превышение скорости, - прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области. – Сейчас в отношении водителя составлены административные материалы, предусмотренные ч.1 ст.12.15 КоАП РФ, ст.12.24 КоАП РФ, ч.2 ст.12.37 КоАП РФ, ч.1 ст.12.5 КоАП РФ.