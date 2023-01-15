Девочку удалось найти. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейские нашли пропавшую в Новокуйбышевске 15-летнюю девочку в розовой шапке. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Девочку искали с 13 января – тогда она в 17.30 ушла из дома и уже не вернулась. Полицейские распространили ориентировку с фотографией, к поискам подключились волонтеры. Всех, кто мог сообщить что-то о местонахождении пропавшей, просили это сделать, гарантируя полную конфиденциальность. Одной из примет служили розовая шапочка и розовые варежки девочки-подростка.

К счастью, поиски увенчались успехом. Утром 15 января стало известно, что пропавшую удалось отыскать.

- Девушка разыскана, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области. - Противоправных действий в отношении нее не совершалось.