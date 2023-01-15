Опубликовано видео крупного пожара на продовольственном рынке в Кинеле 15 января 2023

Пожарные тушат огонь уже несколько часов. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Появилось видео крупного пожара на продовольственном рынке в Кинеле 15 января 2023. Его тушат уже несколько часов, на данный момент пожарным удалось ликвидировать открытое возгорание.

Как стало известно, пожар начался около 03.33 в торговых рядах. По родной из версий он мог начаться в ларьке, где торговали выпечкой. Очевидцы сообщают также о громком хлопке – возможно, взорвался газовый баллон.

На место прибыли более сотни пожарных, три пожарных поезда и более 40 единиц другой техники. Ликвидировать открытое горение удалось только к 10.30

Сейчас пожарные продолжают работу.

Уже известно об одном погибшем – это мужчина, его личность устанавливается.