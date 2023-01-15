В Самаре задержали предпринимателя, который обещал юному мигранту водительские права за взятку в 100 тысяч рублей

Нерадивого предпринимателя задержали, ведется следствие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре задержали предпринимателя, который обещал юному мигранту новые водительские права за взятку в 100 тысяч рублей. Уроженец соседней республики должен был получить документ без экзаменов, однако в результате нарушители попали в поле зрения полиции. Об этом рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, один из индивидуальных предпринимателей Куйбышевского района пообещал за взятку в 100 тысяч рублей помочь 18-летнему мигранту из соседней республики открыть дополнительную категорию в действующем водительском удостоверении. После этого молодой человек получил бы право водить грузовики. Сдавать теоретические и практические экзамены при этом бы не потребовалось.

К счастью, правоохранителям удалось ликвидировать возможную угрозу другим участникам дорожного движения. Предпринимателя задержали, сейчас на него возбудили уголовное дело за посредничество во взяточничестве, ведется расследование