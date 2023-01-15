В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за ветреной погоды 15 января 2023

В Самаре сохраняется морозная и ветреная погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявили желтый уровень опасности 15 января 2023. Виной всему – ветреная погода. Синоптики призывают горожан и сельчан к осторожности. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

- От синоптиков получена консультация, - пояснили в ГУ МЧС по Самарской области. – В регионе объявлен желтый уровень опасности. Днем 15 января местами по западу Самарской области ожидают усиление южного и юго-восточного ветра. Его порывы будут достигать 15-17 метров в секунду.

Напомним, по прогнозам синоптиков Приволжского УГМС температура воздуха 15 января 2023 составит -7...-12 °C. Ночью столбик термометра опустится до отметки в -12...-17 °C , а местами и до -22°С.

Днем в понедельник, 16 января, температура воздуха в Самарской области будет колебаться в пределах -8...-13 °C, во вторник и среду будет на пару градусов теплее.