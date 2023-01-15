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НовостиОбщество15 января 2023 10:20

Жители Самары второй день сообщают о большом количестве самолетов над городом

Фотографиями горожане поделились в социальных сетях
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Очевидцы сняли белые полосы от самолетов в небе над Самарой

Очевидцы сняли белые полосы от самолетов в небе над Самарой

Фото: Наталья АРТЯКОВА

Жители Самары второй день подряд сообщают о большом количестве самолетов над городом. Читатели прислали фото в редакцию «КП-Самара» и поинтересовались, с чем может быть связано такое количестве белых полос в небе.

- Буквально недавно над моим домом пролетели два самолета, один направлялся в сторону Тольятти, другой в сторону Кинеля, - сообщает читательница «КП-Самара».

По данным сервиса flightradar24, в небе в районе Самары действительно наблюдается много самолетов. Однако все они рейсовые и совершают ранее запланированные полеты.

В комментариях очевидцы предположили, что большое количество белых полос на небе может быть вызвано погодными условиями – известно, что инверсионный след самолета лучше виден, если воздух в районе полета влажный.