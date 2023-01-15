В Самаре пропала еще одна девочка-подросток в январе 2023

Отряд "ЛизаАлерт" опубликовал ориентировку с фото пропавшей девочки. Фото: "ЛизаАлерт"

В Самаре пропала еще одна девочка-подросток. 14-летнюю Ульяну М. не могут найти с 12 января. О пропаже ребенка сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Известны приметы девочки – нормальное телосложение, рост 164 сантиметра, волосы длинные прямые с челкой, темного цвета с красным оттенком, серые глаза.

Известно, что в день пропажи девочка была практически полностью одета в черное. Черная куртка с капюшоном, черные штаны и ботинки, серый широкий шарф.

- Всех, кому что-то известно о попавшей девочке, просят сообщить об этом инфоргу поиска Татьяне по телефону +7-937-073-41-89, - обращаются к самарцам в «ЛизаАлерт».

Напомним, поздно вечером 14 января сало известно об исчезновении 15-летней девочки-подростка из Новокуйбышевска. К счастью, ее поиски закончились благополучно, и днем 15 января пропавшая вернулась домой целой и невредимой.