Омбудсмен Гальцова показала, в каких условиях лечат раненных в Макеевке бойцов

Ольга Гальцова проверила, в каких условиях лечат раненых. Фото: @ombudsman63

Омбудсмен Ольга Гальцова показала, в каких условиях лечат раненных в Макеевке российских бойцов. Уполномоченный по правам человека посетила военнослужащих в Самарском госпитале министерства обороны и поделилась увиденным в соцсетях.

Ольга Гальцова лично проверила условия, в которых живут и лечатся раненые бойцы.

- В отделении – елка, палаты украшены по-новогоднему, на тумбочках – домашние пироги, да и сама обстановка приближена к домашней, - поделилась впечатлениями Ольга Гальцова. -Лечением, питанием, отношением в госпитале все довольны. Медицинский персонал относится к каждому внимательно и очень тепло.

В одной из палат уполномоченный по правам человека долго беседовала с офицером из Самары. 61-летний мужчина отправился в зону военных действий добровольцем и уверяет – сейчас стремится как можно быстрее поправить здоровье, чтобы снова вернуться в строй, к сослуживцам.

Всем военным вручили подарки, а также ответили на возникающие правовые вопросы.