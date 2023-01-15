Синоптики назвали даты, когда в Самару вернутся снегопады

Синоптики рассказали, когда в Самару вернутся снегопады Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Синоптики назвали даты, когда в Самару могут вернуться снегопады. Такие данные опубликованы на погодном сервисе www.gismeteo.ru

По данным аналитиков погодного сервиса, в ближайшие две недели сколько-нибудь существенных осадков в Самаре не ожидается. До конца января в регионе сохранится преимущественно ясная погода либо переменная облачность. Температура воздуха будет вполне комфортной, около -5… -10 градусов. Правда, ночью будет существенно холоднее – до -15… -17 градусов.

А вот в последний день января на Самару все же может обрушиться снегопад. По данным погодного сервиса, 31 января в Самаре пойдет снег, и он будет продолжаться всю первую половину февраля.