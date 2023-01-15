В Кинеле потушили крупный пожар на рынке 15 января

Пытающий рынок в Кинеле потушили. Фото: ГУ МЧС по Самарсакой области

В Самарской области ликвидировали крупный пожар на продовольственном рынке. Огонь разгорелся на площади в 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

ЧП произошло в Кинеле 15 января 2023, на колхозном рынке. Ночью, в 03.33 пожарные получили сообщение о возгорании и немедленно выехали на место. Огонь уже охватил большую территорию, для его тушения понадобились усилия более чем сотни человек, более 40 единиц техники и три пожарных поезда.

Борьба с огнем заняла 12 часов. В 15.25 пожар был ликвидирован.

В настоящее время известно об одном погибшем мужчине, его личность сейчас устанавливается.