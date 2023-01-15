Раненого привезли в Самару. Фото:уполномоченный по правам человека в Самарскй области

В Самару привезли из Донецка военнослужащего с ампутированной ногой. О не у себя в соцсети рассказала жена самарского командарма Екатерина Колотовкина.

Как сообщила Екатерина, о судьбе самарского военного она узнала из комментариев у себя в телеграм-канале. Боец, которому ампутировали ногу, написал, что хотел бы лечиться дома, в Самаре. И попросил у Екатерины помощи в транспортировке на Родину.

Об этой просьбе Екатерина сразу же рассказала губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, вместе с которым они в этот момент находились в Ростове. Реакция последовала незамедлительно. Всего за несколько часов глава регион организовал транспорт от Донецка до Ростова, где губернатор и жена командарма посадили его с собой в самолет и привезли в Самару.

- Это настоящий русский мужик, - рассказывает про раненого Екатерина Колотовкина. – Сильный духом и скромный, как все герои. Желаю ему поправиться, ну а мы обязательно поможем.

В комментариях к посту написал и сам раненый боец. Он поблагодарил Екатерину и Дмитрия Азарова за такой подарок к Старому новому году.

- Я не такой уж и герой, - отметил он. – А вот те пацаны, которые меня вытащили, те медики, которые мне помогли и все жители Донбасса, которым так нужна наша помощь – настоящие герои.