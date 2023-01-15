Жители Самары сфотографировали огненный закат 15 января 2023

Вот такой огненный закат сняли над Самарой. Фото: Анастасия Загардинова

Жители Самары сфотографировали огненный закат в воскресенье, 15 января 2023. Фотографиями роскошного зрелища читатели поделились с редакцией «КП-Самара».

Прекрасную фотографию сделала блогер Анастасия Загардинова. Над городом будто разлилось целое море огня, а под ним сверкают электрическим светом тысячи огоньков в окнах квартир.

Самара заслуженно славится своими закатами. Горожане регулярно могут любоваться их красотами круглый год, однако зимой такое возможно только при ясной погоде.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Самаре ожидается ясная погода и умеренный мороз. Так что у любителей красивых закатов есть все шансы полюбоваться ими уже в ближайшие дни.