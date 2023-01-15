В Самаре детская картинная галерея получила новое оборудование

Детская картиная галерея в Самаре получила новое оборудование Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре детская картинная галерея получила новое современное оборудование. Средства на его приобретение выделили в рамках нацпроекта «Культура».

Среди технических новинок - аудиодуш, под которым можно узнать интересные факты об экспонатах, интерактивная афиша с самой актуальной информацией и виртуальный словарь. Кроме того, библиотека получила профессиональные вертикальные стеллажи для хранения живописи, специальные современные гигрометры и аппарат, позволяющий профессионально отсканировать любой экспонат. Эта аппаратура очень поможет сотрудникам музея в их работе. Об этом сообщает телеканал «ГИС».