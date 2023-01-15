Имам Ирек Насыров погиб в Макеевке в новогоднюю ночь. Фото: http://www.islamsamara.ru/

В Самарскую область доставят тело погибшего в Макеевке имама Мулловской мечети Ирека Насырова. Об этом сообщили в региональном духовном управлении мусульман.

Как сообщили в областном духовном управлении мусульман, имам из села Мулловка Елховского района вместе с сослуживцами попал под ракетный удар в Макеевке в новогоднюю ночь.

- Региональное духовное управление мусульман Самарской области с прискорбием сообщает о трагической гибели имама, председателя совета Религиозной организации мусульман Мулловки Елховского района Ирека Насырова, - сообщили в организации.

Известно, что Ирек Насыров получил религиозное образование в медресе «Нур». Завершив службу в армии, молодой человек вернулся в родную Мулловку и стал работать там имамом местной мечети. Когда в стране объявили частичную мобилизацию, молодого человека вновь призвали в ряды ВС РФ и направили в зону СВО под Донецк. Во время ракетного удара по Макеевке он оказался в пункте временного размещения в ПТУ.

- К сожалению, среди погибших в ту ночь оказался и наш брат - имам Ирек Насыров,- сообщает духовное управление мусульман..

В родном Елховском районе жители выражают соболезнования родным и близким погибшего парня.

Очень хороший и порядочный человек с нелегкой судьбой. Три раза в сутки читал Азан, Намаз . Проходил возле дома моих родителей - всегда в хорошем настроении, останавливался, общался, - вспоминает Алла Мазитова-Багаутдинова.

Тело Ирека Насырова должны были привезти в Самарскую область из Ростова-на-Дону и похоронить 16 января. Однако стало известно, что самолет задержался из-за непогоды.

- О дате похорон будет сообщено дополнительно, - пояснили в региональном духовном управлении мусульман.

Редакция «КП-Самара» выражает искренние соболезнования родным и близким Ирека Насырова.