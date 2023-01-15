В огне пожара погиб мужчина. Фото: ГУ МЧС по Самарскаой области

После пожара на рынке под Самарой нашли тело мужчины. Крупный пожар на продовольственном рынке в Кинеле 15 января 2023 тушили несколько часов. В результате в огне нашли тело мужчины, его личность сейчас устанавливается. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В СУ СК РФ по Самарской области по факту обнаружения тела начали доследственную проверку.

- На место происшествия сразу выехали следователи и криминалисты, в том числе руководитель следственного отдела по городу Кинель, - пояснили в СУ СК РФ по Самарской области.

Пожар бушевал с половины четвертого ночи, его площадь достигла 1500 кв.м., а в тушении приняли участие более сотни пожарных. О полной ликвидации объявили только в 15.30. После этого следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия. Им предстоит выяснить причины пожара и другие детали.