В Самаре собираются снести 116 старых домов в Кировском и Октябрьском районе

На месте старых домов вырастут многоэтажки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре собираются снести 116 старых домов в Кировском и Октябрьской районах. Освободившиеся территории в администрации города планируют отдать под комплексное развитие. Соответствующие документы опубликовали на сайте мэрии.

Речь идет сразу о нескольких участках в Октябрьском и Кировском районах. Под будущую застройку многоэтажкам взамен старых аварийных домов отвели 4,87 га в границах ул. Гастелло, Советской Армии, Ново-Садовой и Тихвинской. Там собираются снест 14 домов.

В Кировском районе снесут 20 домов на участке в четыре гектара, расположенных в квартале ул. Юбилейной, ул. Енисейской, пр. Металлургов и ул. Металлистов.

Еще 17 домов снесут в квартале пр. Юных Пионеров, ул. Енисейской, Металлистов и Севастопольской, и 26 – на участке в границах ул. Металлистов, Кузнецкой, Свободы и пр. Металлургов.

Неподалеку, в квартале на ул. Вольской, Краснодонской, пр. Кирова и Юных Пионеров запланирован снос еще 19 жилых домов. В соседнем квартале (ул. Вольская, ул.Каховская, пр. Кирова и Юных Пионеров) снесут еще 11 жилых домов. Также 9 домов собираются сравнять с землей в квартале в границах Каховской, Севастопольской, Енисейской и пр. Юных Пионеров.