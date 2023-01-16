Самарцы считают, что женщины должны выходить на пенсию позже установленного срока

Тот факт, что мужчины выходят на пенсию позже женщин, они считают дискриминацией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре молодые люди оказались возмущены разным пенсионным возрастом для мужчин и женщин. Об этом они сообщили во время опроса, который провели специалисты сервиса SuperJob.

– 39% самарцев утверждают, что выход на пенсию на 5 лет позже женщин ущемляет права мужчин. Однако 44% респондентов подобный факт дискриминацией не считают, – рассказали в пресс-службе сервиса.

Среди тех, кто уверен, что разный пенсионный возраст это дискриминация – мужчины в возрасте до 34 лет (51%). Они составили большую часть протестующих. Респонденты отметили, что женщины и без того живут дольше мужчин, и если бороться за равноправие, то во всем.

К слову, многие представительницы прекрасного пола оказались согласны с мужчинами. 31% женщин в возрасте до 34 лет выступили за одинаковый пенсионный возраст для представителей двух полов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.