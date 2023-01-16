Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 января 2023 4:18

Самарцы считают, что женщины должны выходить на пенсию позже установленного срока

К такому выводу пришли молодые жители города
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Тот факт, что мужчины выходят на пенсию позже женщин, они считают дискриминацией.

Тот факт, что мужчины выходят на пенсию позже женщин, они считают дискриминацией.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре молодые люди оказались возмущены разным пенсионным возрастом для мужчин и женщин. Об этом они сообщили во время опроса, который провели специалисты сервиса SuperJob.

– 39% самарцев утверждают, что выход на пенсию на 5 лет позже женщин ущемляет права мужчин. Однако 44% респондентов подобный факт дискриминацией не считают, – рассказали в пресс-службе сервиса.

Среди тех, кто уверен, что разный пенсионный возраст это дискриминация – мужчины в возрасте до 34 лет (51%). Они составили большую часть протестующих. Респонденты отметили, что женщины и без того живут дольше мужчин, и если бороться за равноправие, то во всем.

К слову, многие представительницы прекрасного пола оказались согласны с мужчинами. 31% женщин в возрасте до 34 лет выступили за одинаковый пенсионный возраст для представителей двух полов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.