В Самарской области семь человек отравились угарным газом в январе 2023 года

За текущий месяц сотрудники МЧС зафиксировали два случая отравления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За текущий месяц несколько жителей Самарской области пострадали от отравления угарным газом. Специалисты зафиксировали два случая отравления. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

– Одно из происшествий произошло 10 января в селе Кинель-Черкассы. Там от отравления угарным газом пострадали 6 человек, в том числе – ребенок. Другой случай был зафиксирован в Железнодорожном районе Самары 13 января, пострадал 1 человек, – информируют в региональном ГУ МЧС.

Сотрудники областного МЧС напоминают несколько важных правил, которых стоит придерживаться в случае утечки газа. В первую очередь жителям необходимо перекрыть подачу голубого топлива к плите. Курить, зажигать спички, включать свет и электроприборы при этом строго запрещено. Далее нужно открыть окна, чтобы проветрить всю квартиру, после чего покинуть помещение.

– Если у человека появились первые признаки отравления, нужно вынести его на свежий воздух и положить так, чтобы голова находилась выше ног. Далее вызовите скорую медицинскую помощь, – сообщают в ГУ МЧС по Самарской области.

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