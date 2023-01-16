В Самарской области приостановят работу радио и ТВ с 16 по 22 января 2023 года

На станциях запланированы профилактические или другие работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области временно приостановят работу радио и телевидения. Перерывы трансляции ожидаются с 16 по 22 января 2023 года. Об этом сообщили в региональной РТРС.

– В этот период на станциях будут проводиться профилактические и другие плановые работы. Некоторые из них могут быть перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. С вещателями все отключения согласованы. Приносим извинения за неудобства, – рассказали в РТРС Самарской области.

В Самаре вещание отключат в течение двух дней. 16 января с 3:00 до 11:00 не будет работать радио «Мир». 18 января в это же время будет приостановлена работа радио «Комсомольская правда», Наше Радио, Суббота.

Ознакомиться с полным списком отключений можно здесь.

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