Баскетболисты «Самары» поборются за выход в плей-офф с казанским УНИКСом 16 января

К матчу в Самаре УНИКС подходит с серией из шести побед подряд. Фото: БК "Самара"

Уже сегодня, 16 января, в 19:00 во Дворце спорта БК «Самара» сыграет с казанским УНИКС. У команды была неделя на подготовку к матчу с одним из лидеров Единой Лиги ВТБ, сообщается на официальном сайте клуба.

УНИКС является бронзовым призером прошлого чемпионата, сейчас в турнирной таблице казанцы идут на втором месте: только два поражения от непобедимого пока ЦСКА в 20 матчах. К матчу в Самаре УНИКС подходит с серией из шести побед подряд.

«Самара» и УНИКС не первый раз встречаются в матчах, и команда уже обыгрывала казанцев. Главный тренер самарского клуба Сергей Базаревич высказался о предстоящем матче против УНИКСа.

— По моему мнению, у казанцев на сегодняшний день наиболее цельная игра во всей лиге. Игра очень агрессивная, симпатичная с атлетичной командой. Для нас это не самый лучший матч-ап. Но мы попытаемся использовать наши сильные качества и попробовать нивелировать сильные качества соперника. Посмотрим, что получится, — сказал Сергей Базаревич.

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