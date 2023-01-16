Самарцев приглашают к участию в международном конкурсе «Сестра таланта-2023»

Стать участниками конкурса могут жители региона в возрасте от 12 до 30 лет. Фото: vk.com/sestra_t

Жители Самарской области, питающие любовь к литературе, могут принять участие в международном конкурсе «Сестра таланта-2023». Прием заявок стартовал 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.

Участие в состязании могут принять жители возрасте от 12 до 30 лет. Для этого нужно написать рассказ на русском языке объемом не более 5 тысяч знаков (с пробелами). При этом произведение не должно быть опубликовано ранее.

– Тематика рассказов свободная. Использовать ненормативную лексику нельзя, как и сцены насилия. Также нельзя включать иллюстрации и другие визуальные материалы, – рассказали в пресс-службе конкурса «Сестра таланта».

Рассказы будут рассматривать писатель-фантаст Дмитрий Емец, поэт, прозаик Максим Замшев, писатель, педагог и издатель Андрей Геласимов, самарский писатель, лауреат премии «Дебют» Андрей Олех и другие литераторы. Они также проведут мастер-классы для участников.

Прием заявок продлится до 1 марта 2023 года. Ознакомиться с условиями более подробно можно по ссылке.

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