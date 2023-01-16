Злостного нарушителя ПДД поймали за пьяным вождением в Самарской области

Штраф в 30 тысяч рублей мужчина не оплатил. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего водителя, который грубо нарушил ПДД. Житель Похвистнево сел за руль пьяным, хотя он лишен прав за отказ от медицинского освидетельствования.

— Для проверки документов был остановлен автомобиль «ВАЗ 21102». Пьяного водителя отстранили от управления, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Было установлено алкогольное опьянение с наличием абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе 1,299 мг/л. Транспортное средство поместили на специализированную стоянку.

Оказалось, мужчина ранее привлекался к административной ответственности за отказ пройти медицинское освидетельствование. Тогда житель Похвистнево был лишен водительских прав на один год шесть месяцев. Штраф в 30 тысяч рублей он не оплатил. Теперь возбуждено уголовное дело.

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