Аэропорт «Курумоч» обслужил 92 тысячи пассажиров в новогодние праздники

В праздники полеты из аэропорта «Курумоч» выполняли 20 авиакомпаний по 31 направлению. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Международный аэропорт «Курумоч» подвел итоги работы в праздничные дни. В новогодние праздники было обслужено более 92 тысячи пассажиров.

— С 31 декабря 2022 года по 9 января 2023 аэропорт обслужил 92,8 тысяч пассажиров, было выполнено более 700 взлетно-посадочных операций, — сообщили в пресс-службе «Курумоч».

Самыми загруженными днями стали 5 и 8 января. В эти дни было обслужено более 10 тысяч пассажиров. В праздники полеты из аэропорта «Курумоч» выполняли 20 авиакомпаний по 31 направлению.

Самыми популярными направлениями традиционно стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта.

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