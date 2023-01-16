Новую высотку могут построить на проспекте Юных Пионеров в Самаре

Строительство запланировано на участке площадью 3000 квадратных метров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируется строительство новой высотки в Кировском районе. Речь идет об участке площадью 3000 квадратных метров на проспекте Юных Пионеров. Он расположен рядом со школой №168. Об этом сообщается в документах мэрии.

– Заявитель просит предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на участке по проспекту Юных Пионеров. Здесь планируется многоэтажная застройка с количеством парковочных мест 0,5 на квартиру, – сообщается в постановлении городской администрации.

Сейчас проект застройки проходит общественные обсуждения. Они продлятся до 2 февраля 2023 года. Ознакомиться с документацией можно в холле департамента градостроительства Самары по адресу: ул. Галактионовская, 132.

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