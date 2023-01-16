Производством беспилотников в Самарской области может заняться ГК «ЭФКО»

Модельный ряд Hi-Fly состоит из двух модификаций: аэротакси и грузовой БПЛА / Фото: vk.com/taxihifly

Появились новые данные о запуске производства беспилотников в Самарской области. Заняться изготовлением БПЛА на территории региона может группа «ЭФКО», которая является крупнейшей масложировой компанией в России.

В настоящее время в инновационном центре Бирюч в Белгородской области (входит в ГК «ЭФКО») развивается амбициозный проект по запуску в производство собственной разработки беспилотника под брендом Hi-Fly. За него отвечает входящее в состав группы ООО «Транспорт будущего». Как пишет OBOZ.INFO, компания рассматривает возможность развития своего проекта в Самарской области. Где именно планируют запустить производство, пока не ясно.

Насколько известно, сейчас модельный ряд Hi-Fly представлен двумя модификациями: аэротакси и грузовой БПЛА. Первая разработка способна развивать скорость до 140 км/ч. Общая грузоподъемность — до 200 кг, а дальность полета — 90 км. Что касается грузового беспилотника, то он может доставлять грузы на расстояния до 600 км. Как отмечают создатели, аппарат способен выполнять свои задачи при любых погодных условиях и при любой температуре.

Напомним, о перспективах создания в Самарской области кластера БПЛА стало известно в конце 2022 года. Об этом в ходе прямой линии заявил губернатор Дмитрий Азаров. По его словам, некоторые модели беспилотников уже проходят тестирование. Производство БПЛА планируется запустить к 2024 году.

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