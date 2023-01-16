Полный комплекс мер безопасности обеспечили в защитном сооружении Самарской области

В отведенные сроки необходимые работы так и не начались. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Благодаря судебным приставам полный комплекс мер безопасности обеспечили в защитном сооружении в одном из городов Самарской области. Оно было не готово к использованию в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

— В ходе проверки было установлено, что защитное укрытие гражданской обороны не оснащено планами и эксплуатационными схемами, а также громкоговорителями и телефонной связью, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

В ненадлежащем состоянии находились также аварийные выходы и некоторое оборудование, помещение частично подвергалось воздействию влаги. Суд обязал ответственных лиц устранить выявленные нарушения.

В отведенные сроки необходимые работы так и не начались, поэтому в отношении нарушителя вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Это подействовало на должника, теперь помещение готово к использованию в случае необходимости.

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