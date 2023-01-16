Жители Самарской области могут пройти диспансеризацию в 2023 году

Обследование позволяет обнаружить хронические неинфекционные заболевания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самарской области приглашают на прохождение диспансеризации. Информацию сообщили в пресс-службе областного правительства.

– Обследование позволяет своевременно выявить хронические неинфекционные заболевания и факторы риска их развития, – отмечают региональные власти.

Жители сельской местности могут пройти диспансеризацию в своих ФАПах. Для прохождения всем пациентам необходимо записаться на медосмотр. Это можно сделать, обратившись в свою поликлинику лично или по телефону, а также через Госуслуги.

Отмечается, что работающие граждане могут пройти медосмотр в выходной день – для них медучреждения будут работать по субботам. В будние дни прием также будет вестись по вечерам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.