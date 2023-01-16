Памятник основателю Волжской Булгарии установили в Самарской области

Памятник изготовил известный болгарский скульптор Дишко Дишков / Фото: tatar-duslyk.ru

В минувший четверг, 12 января 2023 года, в Самарской области установили новый памятник. Его разместили на Поповой горе в селе Ширяево. Скульптурная композиция посвящена основателю Волжской Булгарии — хану Котрагу. Инициатор установки — культурно-исторический фонд «Булгарское наследие».

Памятник весом 5 тонн изготовил известный болгарский скульптор Дишко Дишков. Чтобы доставить композицию в Самарскую область, пришлось через многое пройти. По словам председателя КИФ «Булгарское наследие» Гумара Батршина, транспортировать памятник из Болгарии в Россию не удавалось из-за санкций. Тогда его решили провезти через Турцию и Грузию, но последняя не пропустила. В итоге тяжеловесный груз доставили через Иран. В общей сложности ушло 38 дней.

В дальнейшем на памятнике планируют установить гранитную доску, пишет «Татар-Дуслык». Также там намерены благоустроить тротуар от общей дороги до исторической площадки. Его длина составит 250 метров. Вдоль тропинки сделают дополнительное озеленение.

Памятник хану Котрагу хотят официально открыть весной 2023 года. Скорее всего, это произойдет ближе к маю. Однако пока окончательное решение не принято.

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