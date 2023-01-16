Симфонический оркестр национальной гвардии России впервые выступит в Самарской области

Оркестр является многократным участником военных парадов войск на Красной площади. Фото: министерство культуры Самарской области
В январе 2023 года в Самарской области впервые выступит Симфонический оркестр национальной гвардии России. Он является одним из ведущих военно-творческих коллективов страны.
Концерт пройдет в рамках всероссийского фестиваля «Щедринские вечера», посвященного 90-летию Родиона Щедрина 24 января в Самарской филармонии, 25 января в центре музыкального искусства и культуры Сызрани, 26 января в детской филармонии Тольяттинского колледжа искусств.
Зрителей ждут шедевры фортепианной и оркестровой музыки. Оркестр является многократным участником военных парадов войск на Красной площади. С легендарным военно-музыкальным коллективом выступят молодые музыканты.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.