Симфонический оркестр национальной гвардии России впервые выступит в Самарской области

Оркестр является многократным участником военных парадов войск на Красной площади. Фото: министерство культуры Самарской области

В январе 2023 года в Самарской области впервые выступит Симфонический оркестр национальной гвардии России. Он является одним из ведущих военно-творческих коллективов страны.

Концерт пройдет в рамках всероссийского фестиваля «Щедринские вечера», посвященного 90-летию Родиона Щедрина 24 января в Самарской филармонии, 25 января в центре музыкального искусства и культуры Сызрани, 26 января в детской филармонии Тольяттинского колледжа искусств.

Зрителей ждут шедевры фортепианной и оркестровой музыки. Оркестр является многократным участником военных парадов войск на Красной площади. С легендарным военно-музыкальным коллективом выступят молодые музыканты.

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