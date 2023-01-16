В Самарской области водитель Mitsubishi сбил 8-летнего мальчика

По данным ГИБДД, ребенок неожиданно вышел из-за другого автомобиля. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 15 января 2023 года, в Самарской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Ребенка сбили в Волжском районе. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

Все случилось в 13:15 на автодороге «Красноглинское шоссе – Сокский карьер». 66-летний водитель Mitsubishi ASX ехал в районе 2 км дороги. Около опоры ЛЭП №5 он сбил 8-летнего мальчика.

– Согласно материалам сотрудников ГИБДД, ребенок неожиданно вышел из-за движущегося во встречном направлении автомобиля и переходил дорогу слева направо по ходу движения машины, – информируют в ГУ МВД по Самарской области.

После ДТП мальчик был доставлен в больницу, после чего его отпустили домой. Теперь правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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