В Самарской области в ходе рейдов полицейские выявили более 2100 правонарушений

Также зафиксировано 64 случаев, когда водители не предоставили преимущества в движении пешеходам. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ходе целенаправленных рейдов в Самарской области с 13 по 15 января 2023 года полицейские выявили более 2100 различных правонарушений.

В состоянии алкогольного опьянения за рулем ездили 79 водителей, а без водительских удостоверений – 7 жителей региона. Нарушили правила перевозки детей 50 раз.

Также зафиксировано 64 случаев, когда водители не предоставили преимущества в движении пешеходам, а пешеходы нарушили ПДД около 116 раз, из которых 27 оказались без световозвращающих элементов. За «тонировку» к ответственности привлечен 51 водитель.

В отношении одного человека, который не привел автомобиль в надлежащее состояние, составили административные материалы. Теперь ему грозит штраф до 4 тысяч рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы до 120 часов.

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