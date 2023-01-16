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НовостиОбщество16 января 2023 8:07

Новое отделение самарской поликлиники № 1 заработало в Крутых Ключах с 9 января 2023 года

Подразделение разместили в недавно построенном модульном здании
Анастасия ФИЛАТОВА
В новом отделении работают врачи узких специальностей и все диагностические службы / Фото: vk.com/minzdrav_63

В новом отделении работают врачи узких специальностей и все диагностические службы / Фото: vk.com/minzdrav_63

В Самаре заработало новое клинико-диагностическое отделение поликлиники № 1. Его разместили в модульном здании, которое построили менее чем за полгода в микрорайоне Крутые Ключи. Прием пациентов там начали с 9 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области.

По словам главного врача поликлиники № 1 Василия Милованова, в новом отделении работают медики узких специальностей и все диагностические службы. В здании на улице Маршала Устинова, где ранее оказывали помощь жителям, сейчас принимают врачи общей практики и педиатры.

Заведующая клинико-диагностическим отделением Анна Иванова рассказала, что в подразделении есть три аппарата УЗИ экспертного класса, новейшее оборудование для проведения эндоскопических исследований и передвижной мобильный маммографический комплекс. Кабинеты неотложной помощи оснащены дефибрилляторами, аппаратами ЭКГ. Также в отделении есть аппарат для электроэнцефалографии, который используют для обследования головного мозга.

Отметим, в новом отделении поликлиники № 1 получают медпомощь более 25 тысяч детей и взрослых.

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