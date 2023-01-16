Волонтер из Самары отправился добровольцем на фронт

Ранее молодой человек помогал во время пандемии и работал с вынужденными переселенцами в ПВР / Фото: Единая Россия

Волонтер «Единой России» из Самары Александр Данилевский отправился добровольцем на фронт. Молодой человек прошел необходимую подготовку и в составе сводного отряда «Молодой гвардии» уехал в зону СВО.

Александру — 18 лет. Он уже более трех лет является активистом штаба «Молодой гвардии» и реготделения «Единой России». Во время пандемии он помогал бороться с коронавирусом. Также он оказывал помощь вынужденным переселенцам в ПВР. В 2022 году молодой человек работал на Донбассе и освобожденных территориях, в центре гуманитарной помощи в Купянске (Харьковская область).

После возвращения на Родину Александр задумался над подписанием контракта. Друзья и другие волонтеры поддержали его решение отправиться добровольцем на фронт.

— В свои 18 лет сделать такой серьезный шаг — достойно всех похвал. Ты большой молодец, наша гордость и пример настоящего мужчины! — отметила руководитель штаба «Молодой гвардии» в Советском районе Самары Кристина Майорова.

Активисты пожелали Александру здоровья и крепости духа. Отметим, молодой человек не единственный, кто проявил желание отправиться добровольцем на фронт. В настоящее время на передовой находятся более 80 активистов «МГЕР».

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