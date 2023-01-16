В Самарской области два новых резидента промпарков реализуют проекты на 1 миллиард рублей

В регионе успешно развиваются четыре индустриальных парка. Фото: минэкономразвития Самарской области
В Самарской области два новых резидента планируют реализовать свои проекты в промпарках «Чапаевск» и «Преображенка-2» на 1 миллиард рублей.
Один проект предполагает создание технологической инфраструктуры для обработки и хранения цифровых данных в первом квартале этого года. В рамках него создадут 7 рабочих мест, а общий объем инвестиций превысит 300 миллионов рублей.
Другой связан с созданием производства оборудования для нефтегазовой отрасли. Общий объем инвестиций в проект превысит 720 миллионов рублей. На будущем предприятии будет создано 157 новых рабочих мест.
— В индустриальных парках Самаркой области работают 60 компаний, которые уже создали более шести тысяч рабочих мест и инвестировали 25 миллиардов рублей в свои проекты, — рассказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.
В регионе успешно развиваются четыре индустриальных парка. Сеть площадок планируется расширить, сейчас идет подбор подходящих земельных участков. Инвесторам оказывают комплексную поддержку и сопровождают проекты от стадии идеи до предоставления помощи после запуска производства.
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