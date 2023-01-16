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НовостиОбщество16 января 2023 8:47

Сердолик с природной надписью «Аллах» продают в Самаре за 15 млн рублей

Продавец отмечает, что камень способен спасти от одержимости дьяволом
Анастасия ФИЛАТОВА
Размер дорогостоящего камушка не превышает рублевую монету

Размер дорогостоящего камушка не превышает рублевую монету

Фото: Авито.

В Самаре выставили на продажу сердолик с природной надписью «Аллах» на арабском. Камушек размером меньше рублевой монеты готовы отдать всего за 15 млн рублей.

По словам продавца, природная надпись «Аллах» на сердолике имеется с левой стороны. Справа он заметил что-то из суры — одной из глав Корана. Также он разглядел на камне изображения быка в кустах и гор.

Продавец отмечает, что сердолик — это один из главных камней ислама, один из любимейший Пророка. По его словам, созерцание этого минерала улучшает зрение и благотворно влияет на состояние зубов. Кроме того, сердолик с выгравированными на нем надписями способен спасти от одержимости дьяволом и сглаза. Также он помогает при беременности.

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