Сердолик с природной надписью «Аллах» продают в Самаре за 15 млн рублей

Размер дорогостоящего камушка не превышает рублевую монету Фото: Авито.

В Самаре выставили на продажу сердолик с природной надписью «Аллах» на арабском. Камушек размером меньше рублевой монеты готовы отдать всего за 15 млн рублей.

По словам продавца, природная надпись «Аллах» на сердолике имеется с левой стороны. Справа он заметил что-то из суры — одной из глав Корана. Также он разглядел на камне изображения быка в кустах и гор.

Продавец отмечает, что сердолик — это один из главных камней ислама, один из любимейший Пророка. По его словам, созерцание этого минерала улучшает зрение и благотворно влияет на состояние зубов. Кроме того, сердолик с выгравированными на нем надписями способен спасти от одержимости дьяволом и сглаза. Также он помогает при беременности.

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